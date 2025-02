Incêndio de grandes proporções atinge fábrica em São Paulo

Uma fábrica de isolantes térmicos localizada no bairro Jabaquara, zona sul de São Paulo, foi atingida por um grande incêndio. Conforme apuração do portal G1 São Paulo junto ao Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Quatro pessoas que moravam no terreno da fábrica conseguiram sair do local a tempo.

O incêndio começou durante a madrugada, por volta das 3 horas. Às 5h30, 60 bombeiros trabalhavam no combate às chamas, com apoio de 19 veículos.

Pessoas que moram perto da fábrica relataram que ouviram explosões no local. Ainda não se sabe as causas do incêndio. O caso será investigado.