Cozinha de loja de coxinhas pega fogo no bairro do Castanheira

A cozinha de uma loja de venda de coxinhas pegou fogo na manhã desta sexta-feira (28/03) no bairro do Castanheira, em Belém. O fogo foi rapidamente controlado. O Corpo de Bombeiros Militares do Pará (CBMP) esteve no local. Ninguém ficou ferido.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio no bairro do Castanheira foi controlado por moradores. A perícia não foi solicitada.