Casas são afetadas por incêndio que atingiu empresa de embalagem em Outeiro

Várias casas que ficam próximas à fábrica de embalagens descartáveis atingida pelo incêndio em Outeiro, distrito de Belém, foram afetadas pelo intenso calor. O fogo, que teve grandes proporções, iniciou por volta de 11h desta quarta-feira (2/4). Conforme relatos de moradores, o teto e o muro de algumas das residências desabaram. Não há relatos de moradores feridos.

As casas ao redor da fábrica foram interditadas após os desabamentos. A ação foi necessária diante do intenso calor e também devido ao perigo, pois partes da estrutura do telhado da empresa foram arremessadas em direção aos imóveis durante as explosões. João Gonçalves, de 53 anos, mora em um dos imóveis atingidos e conta que estava no trabalho quando soube do incêndio.

“Aí minha esposa me ligou chorando e contou o que aconteceu. Eu estava vendo pelos grupos de whatsapp durante meu intervalo de almoço. Eu não tinha a mínima ideia que era do lado da minha casa. Ela me disse que quando ouviu as explosões só largou tudo e correu com minha filha. Pedi para sair do trabalho e vim correndo até aqui. Realmente não dá nem pra morar. Eles estão proibindo. Fica meio complicado para gente que vive aqui”, conta o morador.

Morador João Gonçalves de Andrade teve a casa atingida pelo incêndio. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Conforme o morador, ele vai continuar acompanhando o trabalho realizado na área e diz estar mais tranquilo por saber que a família está bem. “Só tenho que agradecer a Deus, porque minha família está com vida. Não tive ferimentos e nem ninguém daqui. Minha filha que ainda é pequena foi tirada daqui e levada para a casa de alguns parentes, para não ter contato com essa agonia. Elas estão bem. O resto, coisas materiais, a gente corre atrás”, afirma o trabalhador.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está no local para controlar as chamas. De acordo com as autoridades, o CBMPA dispõe de cerca de cinco viaturas e aproximadamente 30 bombeiros. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas. Não houve feridos e a perícia está em andamento", comunicou.