Defesa Civil presta assistência a famílias que tiveram casas atingidas por incêndio em Outeiro

A Defesa Civil de Belém garantiu que as famílias que tiveram as casas afetadas pelo incêndio em uma fábrica de embalagens, em Outeiro, serão ajudadas e beneficiadas com auxílios. As casas tiveram parte das estruturas destruídas devido ao intenso calor provocado pelas chamas que atingiram grandes proporções, na manhã desta quarta-feira (2/4). Apesar da perda material, nenhum morador ficou ferido.

Vitor Magalhães, superintendente da Defesa Civil, esteve na área para conversar com as famílias. Uma das principais medidas realizadas pelo Corpo de Bombeiros foi isolar as residências afetadas para evitar possíveis incidentes mais graves.

“O primeiro trabalho da Defesa Civil foi isolar as áreas das casas que foram atingidas pelo incêndio e retirar todas as famílias, botijão de gás e qualquer objeto que pudesse agravar ainda mais o incêndio. O primeiro momento foi todo voltado para conter o fogo e retirar as famílias das casas para que não acontecesse algo pior”, explicou o porta-voz.

Casas atingidas foram interditadas pelos Bombeiros. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)



Ainda segundo Vitor Magalhães, a Defesa Civil vai realizar a triagem para contabilizar quantas famílias devem receber os benefícios. “Nós vamos fazer o levantamento das famílias, ver a quantidade de casas diretamente atingidas devido as colunas que saíram sobre os imóveis. A partir desse momento, nós vamos solicitar que uma pessoa responsável da comunidade possa nos ajudar na contabilização. Faremos nossas vistorias para entregar o laudo para as famílias, para que elas possam ser incluídas nos benefícios sociais, tanto municipal, como estadual ou federal”, declarou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) esteve no local para controlar as chamas. De acordo com as autoridades, o CBMPA dispõe de cerca de cinco viaturas e aproximadamente 30 bombeiros. "O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas. Não houve feridos e a perícia está em andamento", comunicou.