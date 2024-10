Motociclistas interditam rotatória do 40 horas em protesto por morte de motorista de aplicativo

Vários motociclistas interditaram a rotatória do 40 horas, em Ananindeua, na tarde desta terça-feira (08/10), em protesto pelo latrocínio que vitimou um motorista de aplicativo horas antes. Um grande congestionamento se formou no local, que faz a ligação entre a Avenida Independência, Rodovia dos Trabalhadores e a Avenida Governador Hélio Gueiros.

O protesto iniciou por volta de 15h. A Polícia Militar está no local dando suporte ao ato que, até o momento, não apresenta brigas ou confusões. Os motociclistas que estão no local também atuam como motoristas de aplicativos e relatam indignação devido caso do jovem que foi morto e ainda teve a moto e o celular roubados.

Um dos motociclistas, chamado Gabriel de Oliveira, diz que o ato é pelo amigo morto e também por segurança. “Todos nós que estamos aqui somos unidos e em prol do colega que foi morto e roubado fizemos a manifestação. Esse tipo de crime ocorre com constância em vários bairros. Os motociclistas são vítimas de assaltos e, como consequência, vem tirando vidas. A gente quer mais segurança para a nossa categoria e é isso que exigimos. Todos aqui somos pais de família e queremos voltar para casa depois do trabalho”, afirma.