Homem ateia fogo na própria residência após discussão com a esposa em Santarém

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quarta-feira (11) para conter um incêndio em uma casa localizada na rua Buenos Aires, bairro São José Operário, em Santarém, no oeste do Pará. Ninguém ficou ferido. O imóvel teve perda parcial. A Polícia Militar e agentes de trânsito também estiveram no local para auxiliar na ocorrência.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela Polícia Militar, o incêndio teria sido provocado pelo próprio dono da casa após uma discussão com a esposa. Após o incidente, o homem fugiu do local.

VEJA MAIS

“Recebemos um chamado via Niop (Núcleo Integrado de Operação) sobre um incêndio em uma residência no bairro São José Operário. Ao chegarmos aqui, recebemos relatos de populares de que o próprio proprietário, após uma discussão com sua esposa, ateou fogo na casa. Ele fugiu e a e​sposa foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. Estamos fazendo buscas para localizá-lo e garantir que a justiça seja feita”, informou o sargento Osvald, da Polícia Militar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu rapidamente os móveis do quarto, mas, foi contido antes de atingir outros cômodos da casa. “Havia um botijão de gás no imóvel, mas conseguimos removê-lo rapidamente, evitando que a situação se agravasse”, informou um dos bombeiros que atuou na ocorrência.

Com informações do Blog do Pião