Operação do MP mira rede de falsificação de RGs em Belém e mais dois municípios paraenses

Uma operação contra uma rede de falsidades para a obtenção de “novas identidades” foi realizada nesta quarta-feira (11/12), para cumprir mandados de busca e apreensão em Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará. Chamada de “Operação Renascidos”, a ação teve participação dos Ministérios Públicos do Pará (MPPA) e de São Paulo (MPSP), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não foi divulgado se houve prisões.

De acordo com o MPPA, a partir de RGs emitidos em outros Estados, membros de facções criminosas, foragidos da Justiça, condenados e estelionatários emitiram documentos falsos, permitindo-lhes adotar nova identificação com emissão fraudulenta de CNH, título de eleitor, habilitação de arrais amador e até constituição de empresas.

Nos endereços dos alvos da operação foram encontrados diversos RGs fraudados, além de materiais de expediente utilizados na confecção dos documentos, ainda segundo as autoridades.

A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPSP, pela PRF e contou com o apoio do GAECO do MPPA e também do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI). As diligências para cumprimento das ordens judiciais aconteceram nas cidades de São Paulo, Itaquaquecetuba, Osasco, Santos, Sumaré, São José dos Campos, Guarujá, Araçatuba e Santo André, além de Belém, Breu Branco e São Francisco do Pará.