Documentos emitidos na Região Norte são os mais fraudados do país, revela estudo

Dentre as cinco regiões do Brasil, a Norte foi a que mais teve fraude de documentos emitidos em 2023, atingindo um índice de 2,4%. Esse levantamento foi feito pela idwall, empresa de tecnologia, especializada em gestão de identidade digital e soluções antifraudes.

No ano passado, os documentos confeccionados nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins foram os menos recebidos pelos sistemas de segurança em cadastros e transações digitais. No entanto, a Região Norte liderou o ranking de fraudes, com taxa 50% maior que o Sudeste, por sua vez, líder em volume. Esses golpes, segundo o Fraud Report idwall, não necessariamente ocorreram na região de origem da documentação.

O Nordeste ocupa a segunda posição na listagem de documentos na mira dos golpistas, com 1,8%; seguido pelo Sudeste (1,6%), Centro-Oeste (1,4%) e Sul (0,6%). O maior volume de documentos recebidos é proveniente da região Sudeste, representando 57,7%. Na sequência, estão Nordeste (15,1%), Sul (10,5%), Centro-Oeste (5,8%) e Norte (3,6%).

A pesquisa ainda apontou que o RG é o alvo principal dos fraudadores de documentos no Brasil, correspondendo a mais de 60% das investidas. Por se tratar de um registro estadual, com variações temporais, atualmente, a empresa estima que existam mais de 350 modelos de carteiras de identidade em circulação.

O relatório mostrou que a taxa nacional de fraudes identificadas no ano passado atingiu 1,3%. Para comparação, em uma análise global de mercado, as taxas de fraudes em verificação biométrica em selfies e vídeos foram de 1,15% e 0,20%, respectivamente. Ou seja, falsificar documentos tem sido a forma preferida dos fraudadores tentarem se passar por outras pessoas.

De acordo com o Report, o segmento financeiro foi o mais visado pelos golpistas em 2023, concentrando 1,85% das fraudes ao longo do ano. A diferença é de 0.7 p. p. para o segundo colocado, o mercado de Transportes (mobilidade e delivery). Na sequência dos tipos de negócios mais acometidos estão Fantasy (1,03%), Saúde (0,78%) e Varejo (0,36%).

A redação integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil do Pará (PCPA) para comentar ações realizadas para combater a falsificação de documentos pessoais. Em nota, a PCPA informou que “ intensificou as ações contra a falsificação de documentos em 2023 resultando em diversas prisões e operações para combater a prática criminosa”. Além disso, a instituição destacou que, em 2024, a operação HAT TRICK, que resultou em 3 prisões e 6 mandados de busca e apreensão. Por fim, a PCPA recomendou que a população proteja os seus dados pessoais, “evitando expô-los em redes sociais e outras interações cotidianas”.