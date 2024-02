Rio Maria: PF prende uma pessoa em operação que investiga falsificação de documentos fundiários

A Polícia Federal prendeu uma pessoa e apreendeu documentos, mídias e veículos durante a operação "Terra Legal", deflagrada nesta quinta-feira (22), no município de Rio Maria, sudeste do Pará. Em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a operação busca desmantelar grupo criminoso que atua na região de Marabá e Redenção.

Segundo a PF, a prisão foi em flagrante após os agentes verificarem que a pessoa estava com posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. No mesmo imóvel foi cumprido o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Foram apreendidos dois carros na ação.

A investigação, conforme as autoridades, aponta que documentos eram forjados para regularização e transferência de áreas em Projeto de Assentamento. A Polícia Federal confirmou a falsificação de certidão de baixa de cláusulas resolutivas, que contém condições impostas pelo Incra ao expedir um título de propriedade.

A PF prossegue para a identificação de outros integrantes do grupo.