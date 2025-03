Suspeito de assassinar mulher em motel não fugiu de hospital, alega defesa

Yago Roger Barreira da Costa, suspeito de assassinar a blogueira trans Paola Brattcho em um motel em Ananindeua, não teria fugido o hospital onde estava internado e recebeu atendimento na madrugada do último sábado (1º), na Grande Belém, como alega a defesa do lutador de MMA. O advogado Igor Bruno de Miranda, responsável pela defesa de Yago, ainda detalhou à reportagem do Grupo Liberal, por meio de nota, que o suspeito segue à disposição da Justiça.

“Inicialmente, cumpre esclarecer que o Sr. Yago Roger não se evadiu do Hospital Metropolitano na madrugada do dia 01/03/2025, conforme veiculado. Considerando o seu quadro clínico, bem como a informação de que não havia leito disponível para a sua internação, a equipe médica que o atendeu sugeriu que buscasse atendimento junto ao hospital particular Hapvida, haja vista que o mesmo possui plano de saúde”, detalha a defesa do suspeito.

Também de acordo com a defesa, Yago já prestou depoimento: “Em audiência de custódia, realizada na data de hoje [terça-feira], o flagrante foi homologado, ficando o Sr. Yago Roger à disposição da Justiça”. “Os fatos em questão já estão sendo devidamente apurados pelo Poder Judiciário, em busca da verdade e da compreensão de todas as circunstâncias”, completa a nota. A defesa “acredita na Justiça e está adotando todas as medidas cabíveis para que a Lei seja respeitada e a cidadania preservada”.

“Neste momento, devem ser repelidas as acusações que, porventura, são direcionadas ao Sr. Yago Roger, que já prestou esclarecimentos na delegacia de polícia especializada (DEAM) e colaborará no que for necessário para a elucidação de todos os fatos, como forma de restabelecer o sentimento de paz e de segurança na sociedade”, alega, ainda, a defesa do lutador.

Ainda segundo o advogado, Yago teve um único contato com Paola que, segundo ele, “culminou nesse fim trágico”. Ele a encontrou e chamou através de um site de relacionamento. No motel, o Yago já estava usando drogas. E pediu para ela levar mais. Ela chegou por volta das 18h. E começou a consumir droga junto com ele. Após acabar o entorpecente, ela cobrou o valor do programa. Ela disse que custava 200$. O Yago não tinha, mas iria pedir no pix para a esposa, irmão e amigos próximos”, pontua Igor.

Briga

“Segundo ele, a Paola começou a se alterar e ficar estressada. Ele estava deitado na cama, pedindo o dinheiro. Quando de repente, ela sacou de um canivete e desferiu o primeiro golpe. Ele tentou levantar para se defender, e ela teria desferido mais dois. Todos na perna esquerda, quando iniciaram a luta corporal. Conseguiu desarmá-la. E lembra de ter desferido um golpe nela, mas não recorda em qual parte”, acrescenta o advogado.

Igor também detalha: “Após uma intensa luta, ele diante do quadro físico e mental, exatamente fraco por conta da perda de sangue, caiu para um lado e ela para outro. Foi ele quem pediu ajuda junto à portaria e também pediu que chamasse a polícia, pois estava esfaqueado, juntamente com a moça”.

Sobre a suspeita de fuga, o advogado reforça: “Ele não fugiu do Hospital Metropolitano e nem recebeu facilitação da sua companheira para sair de lá. Ele foi liberado, em razão de ter sido informado que não havia leito disponível e nem teria previsão para liberar. Como ele tinha plano de saúde, foi sugerido pela equipe médica que o atendeu, ir para o Hapvida, pois ele possui esse plano particular”, observa.

Advogado - Igor Bruno de Miranda (Foto: Arquivo pessoal)

O caso

A influenciadora digital Paola Brattcho foi morta a golpes de canivete na madrugada deste sábado (1º). O local do crime foi um quarto no Motel Afrodite, localizado na Avenida Débora Calandrine, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua. Segundo informações da Polícia Militar, o homem acusado é Yago Roger Barreira da Costa, lutador de MMA, que foi encontrado ensanguentado no local, com cortes profundos na perna e em outras partes do corpo.

O homem teria ligado para a polícia informando que a mulher estava tentando esfaqueá-lo, mas a situação terminou com ela já sem vida e o companheiro com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano. Em vídeos publicados nos stories, o influenciador Brenno Welle, melhor amigo de Paola, compartilhou prints de conversas com a influenciadora enquanto ela estava no motel e alegou que Yago teria se recusado a pagar o combinado pelo encontro entre o casal.