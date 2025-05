Investigado por divulgar conteúdo íntimo infantojuvenil e perseguição é preso em Icoaraci

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso suspeito de divulgar nas redes sociais conteúdo íntimo de uma adolescente de 17 anos e persegui-la. O suspeito foi autuado na manhã de terça-feira (27), durante a operação “Refém Digital” em Icoaraci, distrito de Belém. Durante a ação, foi dado cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o investigado.

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi conduzida pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV) e teve início após denúncia da vítima. Segundo a menor de idade, o suspeito teria feito o compartilhamento não autorizado de imagens íntimas dela em redes sociais. Durante a investigação, também foram identificados perfis falsos que teriam sido criados pelo suspeito com o objetivo de persegui-la e difamá-la.

No decorrer das diligências, foi possível identificar que o investigado se aproveitava do convívio familiar para acessar indevidamente os conteúdos privados da jovem, usando essas informações para controlar seu comportamento. O aparelho celular do investigado foi apreendido e encaminhado à Polícia Científica para análise. O homem já se encontra recolhido no sistema prisional, à disposição da Justiça, podendo responder por divulgação de conteúdo íntimo infantojuvenil.