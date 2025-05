Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-316, em Marituba

Raimundo Ferreira Barbosa, de idade não divulgada, morreu em acidente de trânsito nesta quinta-feira (29/5), na BR-316, em Marituba, na Grande Belém. Segundo as autoridades, ele conduzia uma motocicleta quando colidiu contra uma outra moto que seguia pela rodovia.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um deles é possível ver algumas pessoas tentando socorrer a vítima, que vestia uma camisa de mototaxista. “Ele ainda tá vivo”, diz o cinegrafista amador que mostra o motociclista desacordado, com o rosto ensanguentado, enquanto uma mulher segura a cabeça dele.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) se deslocou até o local do sinistro para socorrer a vítima. No entanto, de acordo com a Polícia Militar, que também foi acionada ao caso por volta das 6h50, Raimundo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma outra filmagem, após a chegada dos bombeiros, mostra a vítima morta em cima de uma maca. “Não aguentou”, diz ao fundo sobre Raimundo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.