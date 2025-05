Motociclista morre em acidente de trânsito na PA-140, em São Caetano de Odivelas

Um motociclista, de nome ainda não revelado, morreu em acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (25/5), na PA-140, em São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, o acidente envolveu também um carro. No entanto, ainda não se sabe dizer como o episódio aconteceu.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. É uma das imagens, gravada por um condutor que passava pelo local, mostra a vítima, que vestia uma camisa clara e bermuda preta e laranja, desacordada na via. Próximo ao motociclista, uma mulher chora bastante e é acudida por um homem.

As polícias Civil e Militar foram acionadas ao caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota à PM e para a PC sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.