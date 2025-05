Colisão entre caminhão e carro termina com morte em Irituia

Elielson dos Santos Silva morreu em um acidente de trânsito na noite do último sábado (24/5), em Irituia, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele conduzia um carro quando houve uma colisão frontal com um caminhão na PA-253. Até o momento, as circunstâncias do acidente são desconhecidas.

Uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) foi acionada ao caso por volta das 21h25. Quando a PM chegou no local da batida entre os dois veículos, encontrou Elielson morto. Ele conduzia um Ford Ka prata. Com o impacto, a vítima morreu na hora e parte da frente do automóvel onde ela estava ficou destruída.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), e o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu) de Irituia foram acionados ao caso, juntamente com as polícias Científica (PCEPA) e Civil (PC).

Segundo a Polícia Militar, o condutor do caminhão, conhecido como Eraldo, fugiu do local do acidente. Até o começo da manhã deste domingo (25/5), ele ainda não tinha sido localizado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC. Em nota, a instituição comunicou que "equipes da delegacia de Irituia trabalham para localizar o motorista do caminhão que fugiu do local do acidente". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações.