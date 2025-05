Carro desce desgovernado e cai em buraco após motorista esquecer de puxar freio de mão, em Itaituba

Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (24/05), por volta do meio-dia, na Rodovia Transamazônica (BR-230), nas proximidades da rotatória do bairro Buriti, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Apesar do susto, não houve vítimas, apenas danos materiais ao condutor.

De acordo com informações de testemunhas que estavam no local, o motorista de um veículo teria estacionado em frente a uma loja comercial da região, mas esqueceu de acionar o freio de mão. Como o trecho apresenta inclinação, o automóvel desceu desgovernado, atravessou a rodovia e acabou caindo em um buraco no outro lado da pista.

Equipes da Polícia Militar e de agentes de trânsito foram acionadas para organizar o tráfego e acompanhar a retirada do carro do local.