operação em barcarena resulta em 3 prisões e na apreensão de 200 kg de cocaína

Uma operação realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) resultou na prisão, em flagrante, de três homens e na apreensão de aproximadamente 200 quilos de cocaína. A ação ocorreu, na sexta-feira (23), em uma propriedade rural localizada na Vila Arienga, no município de Barcarena. Os suspeitos, naturais do estado de São Paulo, foram surpreendidos pelos agentes no momento em que manipulavam a droga e organizavam materiais que fariam o transporte do entorpecente.

Além da cocaína, foram encontrados diversos itens como balões de ar, fitas adesivas e sacos estanques, comumente utilizados para embalar drogas, disse o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc. “A propriedade onde os investigados foram localizados funcionava como um ponto de armazenamento e embalagem da substância ilícita”, afirmou.

A ação é fruto de investigações iniciadas após uma operação realizada no dia 6 de maio deste ano, também em Barcarena. Na ocasião, foram apreendidos dois tabletes de cocaína, uma arma de fogo, munições e materiais suspeitos de serem utilizados no transporte de entorpecentes. Naquela ação, não houve prisões, mas um documento de identidade de um homem, paulista, foi encontrado no local.

“A partir desse achado, foi instaurado um inquérito policial, por meio do qual identificamos o homem relacionado ao documento. As investigações revelaram que ele ainda se encontrava no município e seguia atuando em atividades típicas do tráfico de drogas”, explicou o delegado. “Com base nas informações obtidas, passamos a monitorá-lo, identificando um veículo e uma propriedade rural situada na Vila Arienga. Após dias de vigilância, foi constatada movimentação compatível com o tráfico e realizamos a incursão no local, onde flagramos os três homens com a droga”, acrescentou.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Após os procedimentos legais, foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. As equipes da Polícia Civil seguem com as investigações para identificar e localizar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.