Suspeito foge ao avistar a polícia e abandona 10 kg de maconha em porto de Barcarena

Dois portos localizados no município de Barcarena foram alvo de uma operação deflagrada pelas polícias Civil e Militar na tarde desta quinta-feira (27). A ação, parte da Operação Tarrafa, visou combater o tráfico de entorpecentes na Região do Baixo Tocantins, especialmente no período que antecede o carnaval, conhecido pelo aumento no transporte de drogas.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, com o apoio das delegacias de Barcarena Sede, DEAM, do Batalhão de Ação com Cães (BAC), da II Companhia de Polícia Militar de Barcarena e da Guarnição do Arapari. Durante a ação, a equipe apreendeu cerca de 10 kg de substância análoga à maconha, com a ajuda do cão farejador Thor. Os entorpecentes foram encontrados após o abandono da bagagem por um suspeito, que, ao avistar as equipes policiais, fugiu do local, impossibilitando sua identificação.

O caso segue sob investigação. A Polícia Civil solicita a colaboração da sociedade e pede que informações que possam auxiliar nas investigações sejam enviadas de forma anônima e gratuita pelo número 181.