‘Shurekinho’ é preso suspeito de envolvimento em assassinato de militar em Belém

Um homem, identificado pelo vulgo ‘Shurekinho’, foi preso preventivamente pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento no assassinato de um militar das forças armadas no bairro do Una, em Belém. A ação para capturar o investigado ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão, durante a operação Âncora, na manhã desta sexta-feira (23). O militar Jackson Reenner Silva da Silva, que servia à Marinha do Brasil, foi morto a tiros próximo à casa onde morava, no dia 19 de dezembro de 2024.

"A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), deflagrou na manhã desta sexta-feira (23) a operação Âncora, que resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o suspeito de participação no homicídio do militar das forças armadas, Jackson Reenner Silva da Silva. Equipes trabalham para identificar e localizar os demais suspeitos envolvidos no crime. O caso segue sob investigação”, comunicou.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém. Segundo as informações policiais, ‘Shurekinho’ teria assumido a participação no homicídio do militar, onde atuou como ‘olheiro’. Além disso, o suspeito ainda teria, ainda conforme a polícia, citado a participação de lideranças de uma facção criminosa no recrutamento e idealização do crime.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios. Novas diligências devem ser realizadas para identificar e prender todos os envolvidos no assassinato do militar.

Crime

Jackson Reenner Silva da Silva, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (19) na passagem Bom Jesus, localizada no bairro do Una, em Belém. Segundo a Polícia Científica, a vítima foi atingida por pelo menos oito disparos e morreu no local, antes de receber socorro. Jackson era marinheiro da Marinha do Brasil.

A motivação para o crime é desconhecida. De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estiveram no local, o homicídio foi cometido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e fugiram logo após o ataque, sem deixar pistas.