Enem 2025: Inep monitora tentativas de golpes por meio de sites falsos de inscrições

Casos de tentativas de golpes por meio de sites falsos de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são monitorados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O crime envolve sites fraudulentos, com aparência idêntica à página oficial do exame, que estariam sendo utilizados por criminosos para enganar estudantes e roubar o valor da taxa de inscrição. Nesta sexta-feira (23), o instituto declarou que acompanha o caso com auxílio da Polícia Federal.

“O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que todos os processos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são planejados e executados com estratégia de segurança. Contamos com o apoio da Polícia Federal nas ações de investigação e combate à tentativa de fraudes. A Autarquia trabalha no aprimoramento dos protocolos de acompanhamento e segurança da prova e monitora eventual criação de páginas com interface semelhante ao sistema de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio”, comunicou.

Segundo as informações policiais, os sites falsos replicavam fielmente o layout da Página do Participante do Enem, incluindo assistente virtual e opções de pagamento via pix ou boleto. Os candidatos vítimas preenchiam com seus dados pessoais e realizavam o pagamento da taxa de R$ 85, acreditando estar se inscrevendo corretamente no exame.

O Inep alerta os candidatos para que fiquem atentos ao endereço eletrônico e desconfiem de páginas que não possuam o domínio "gov.br". “A Inscrição no Enem estará disponível por meio da página do participante : enem.inep.gov.br/participante com início das inscrições no período de 26/05 a 06/06, e o edital alusivo ao exame será publicado em breve. O acesso ao sistema é feito com o login único do gov.br”, ressaltou.

Candidatos que suspeitarem de fraudes devem registrar um boletim de ocorrência e procurar sua agência bancária para tentar o estorno do valor pago. Qualquer irregularidade deve ser denunciada às autoridades competentes para que medidas sejam tomadas e novos casos sejam evitados.