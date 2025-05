PC recupera e devolve 200 celulares roubados no Pará

A Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis, da Polícia Civil do Pará (PCPA), devolveu 200 celulares que haviam sido furtados e roubados, através da operação “Reconecta”, em Belém. Os dispositivos foram recuperados entre janeiro e maio deste ano e retornaram aos devidos donos nesta sexta-feira (23/5).

Todos os aparelhos entregues foram previamente identificados a partir dos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas. “O passo inicial para o trabalho policial é esse, o registro da ocorrência. A vítima precisa fornecer a descrição do aparelho, como marca e modelo, mas principalmente o número IMEI, que é a identificação internacional do dispositivo. Com a nota fiscal de compra, conseguimos todas essas informações”, explicou a delegada Fernanda Maués, titular da Especializada.

Os proprietários legítimos dos aparelhos foram notificados a comparecer no auditório da Delegacia Geral da PC, em Belém, onde os dispositivos foram devolvidos. Qualquer delegacia da Polícia Civil, seja na capital, no interior ou mesmo a delegacia virtual, está apta a atender os casos de furtos e roubos de celulares, no entanto, a criação da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis, em outubro de 2024, marcou um importante avanço no combate a esse tipo de crime.

“Desde o final do ano passado, foram devolvidos aos donos mais de 600 aparelhos recuperados somente por esta Especializada, o que representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Em 2024, em todo o estado, as restituições aumentaram em 36% em relação a 2023 e, neste ano, a expectativa é de alcançar números ainda melhores”, destacou Fernanda.

Crime de receptação

Adquirir, portar ou comercializar aparelhos provenientes de fontes ilícitas constitui crime de receptação, previsto no código penal. “A população deve estar atenta ao comprar dispositivos, principalmente na internet, através dos marketplaces. É necessário exigir do vendedor garantias que comprovem a origem do aparelho, como a nota fiscal de compra. Esse é o principal documento para atestar a legitimidade da posse de um bem”, alertou a delegada.

“O crime de receptação prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, porém, em caso de revenda do aparelho, o autor pode ser enquadrado na receptação qualificada, com pena maior, de 3 a 8 anos”, enfatizou.

Final feliz

Janice Narda foi uma das vítimas convocadas a comparecer à delegacia para reaver um aparelho. Ela teve o celular furtado em 2023, quando ainda estava pagando as parcelas do bem. Ao registrar o boletim de ocorrência, estava desacreditada que poderia recuperá-lo. “Quando recebi a intimação da Polícia Civil, foi uma grande alegria. Estou muito feliz com meu celular de volta”, declarou Janice.

O diretor da PCPA, delegado Benassuly, avaliou como positivo o resultado de mais uma etapa da Operação Reconecta. “Hoje estamos entregando 200 celulares que foram recuperados através de investigação. Essas pessoas, vítimas de assaltos e furtos, compraram esses aparelhos com o suor do seu trabalho e hoje recebem o bem de volta. Nosso objetivo é esse: combater a criminalidade e transmitir paz e segurança para a sociedade paraense”, destacou Benassuly.