Operação prende foragido da justiça e recupera celulares roubados em Castanhal

Um homem que estava foragido da justiça, identificado apenas como Elisson, foi preso nesta quarta-feira (31), na área da Feira da Ceasa, em Castanhal, nordeste paraense. A prisão ocorreu durante a Operação “Obsidio”, deflagrada pela Polícia Civil do Pará, em conjunto com a Polícia Militar. Celulares com registro de furto/roubo foram recuperados.

Os trabalhos policiais coordenados pela Superintendência da 3ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) tiveram como objetivo intensificar o policiamento ostensivo, recapturar foragidos da justiça e combater a comercialização de produtos roubados e o tráfico de drogas na região.

Operação em Castanhal Divulgação/ PC Divulgação/ PC Divulgação/ PC Divulgação/ PC Divulgação/ PC

Durante a operação, as equipes policiais realizaram buscas em possíveis esconderijos de entorpecentes e abordagens a pessoas em atitude suspeita. As buscas incluíram a realização de consultas para verificar a existência de mandados de prisão pendentes. Como resultado, o homem foragido da justiça foi recapturado.

Além disso, foram apreendidos cinco celulares com registros de furto/roubo. As pessoas que estavam em posse dos aparelhos foram conduzidas à 12ª Seccional de Castanhal e autuadas pelo crime de receptação. Os celulares apreendidos serão restituídos aos legítimos proprietários.

A operação também resultou na instauração de quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e um Auto de Prisão em Flagrante.