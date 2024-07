Enteado é preso suspeito de matar padrasto a terçadadas em Santarém

Adriano da Costa Dutra, de 19 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (29/7), suspeito de ter assassinado o padrasto, Aldenor da Costa Rocha, na região do Lago Grande, em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o enteado flagrou o Aldenor agredindo a mãe e desferiu cerca de quatro terçadadas no pescoço e costas do homem. Nesta terça-feira (30/7), a 3ª Vara Criminal de Santarém legitimou a captura em flagrante do suspeito e converteu a prisão em preventiva. A audiência de custódia de Adriano foi designada para a próxima semana, na sexta (9/8).

A PM foi acionada ao caso por volta das 16h. E, ao chegar no local, que fica distante aproximadamente 30 quilômetros de Curuai, encontrou Rocha morto com diversos golpes de terçado no corpo.

Segundo o portal O Impacto, Adriano foi capturado por suspeita de envolvimento com o crime e encaminhado para o Posto Policial de Curuai. Depois foi transferido para Santarém, e apresentado à Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.