PM apreende mais de 1,3 mil papelotes de pasta base de cocaína no bairro da Cabanagem, em Belém

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,3 mil papelotes de pasta base de cocaína na tarde de quinta-feira (22/5), no bairro da Cabanagem, em Belém. Na ação, dois homens foram presos por tráfico de drogas.

Uma equipe do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) realizava rondas na área quando foi abordada por moradores do local, denunciando que um imóvel abandonado localizado na rua São Francisco, próximo à rua Principal do conjunto Panorama XXI, estaria sendo utilizado por dois homens como ponto de comercialização de entorpecentes. Com as informações sobre os suspeitos, os militares solicitaram apoio e organizaram um cerco para verificar a denúncia.

Segundo a PM, os agentes identificaram os homens assim que chegaram ao local. Os suspeitos, ao perceberem a presença dos policiais, tentaram fugir, contudo, foram detidos. Durante as buscas foram encontrados contendo 1.341 papelotes de pasta base de cocaína.

Durante a apresentação do fato para a autoridade policial, realizada na delegacia de Polícia Civil da Cabanagem, foi constatado que a dupla já havia sido presa pelo crime de tráfico de drogas.