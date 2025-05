PM prende suspeito de tráfico e possível responsável por queima de ônibus em Ananindeua

Um homem foi preso às 17h45 deste sábado (18), durante uma operação da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. Ele foi encaminhado à delegacia do município e é suspeito de integrar uma facção criminosa que atua na Grande Belém, além de ter participado da queima de ônibus ocorrida em 22 de abril, no mesmo bairro.

Segundo a PM, o suspeito, já conhecido das forças de segurança, tem ligação com uma facção criminosa que atua na região, responsável por ações violentas com o objetivo de intimidação e domínio territorial. Ele também é investigado por envolvimento direto na queima de ônibus ocorrida no dia 22 de abril, nas proximidades da Praça do Verdejante IV, sendo enquadrado por dano qualificado.

Durante a ronda, os policiais avistaram o homem em atitude suspeita, portando um volume nas mãos. Ao receber ordem de parada por meio de sinal sonoro, ele tentou fugir, descartando diversos invólucros com substância semelhante a entorpecente. Após acompanhamento tático, ele foi capturado em uma vila de casas próxima ao local.

Na abordagem, os militares apreenderam 62 porções de material semelhante à droga em uma sacola. No momento da prisão, familiares do suspeito tentaram impedir a ação, chegando a lançar um copo de vidro contra os policiais. Um dos agentes foi ferido na mão. Para conter a resistência e garantir a segurança da equipe, foi necessário o uso de espargidor de pimenta.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ananindeua, onde permanece à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada sob o comando do tenente-coronel Fábio Campos, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar.

Relembre o caso

Na noite do dia 22 de abril, câmeras de segurança registraram o momento em que suspeitos atearam fogo em ônibus no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua. As imagens mostram a ação criminosa em detalhes e serviram de base para as investigações conduzidas pelas forças de segurança. Veja: