Polícia investiga estupro dentro de universidade em bairro nobre de Belém

A Polícia Civil investiga o caso de um suposto estupro dentro de uma universidade particular localizada no bairro do Umarizal, em Belém. Não há informações oficiais sobre quando o possível crime teria ocorrido. No entanto, os relatos iniciais são que o suposto abuso sexual envolve dois estudantes.

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca)”, disse em nota enviada nesta quinta-feira (22).

Universidade se pronuncia

Por meio de nota, na tarde desta quinta-feira, a universidade particular confirmou que houve uma denúncia e acompanha a situação.

“A Unama informa que recebeu uma denúncia envolvendo dois alunos e está acompanhando o caso de perto. Todos os fatos estão sendo apurados em colaboração com as autoridades policiais. A instituição reafirma seu compromisso com a ética, o respeito e a segurança de toda a comunidade acadêmica, e se coloca à disposição para contribuir com as investigações”, comunicou.