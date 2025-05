Homem é encontrado morto com marcas de execução às margens do rio Itacaiúnas, em Marabá

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (22), às margens do rio Itacaiúnas, nas proximidades do bairro Amapá, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. A vítima, que ainda não foi identificada oficialmente, apresentava marcas de execução, segundo informações da Polícia Civil repassadas ao site Correio de Carajás.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, o homem tinha cerca de 40 anos e foi localizado com as mãos amarradas para trás, um pano preso à boca e uma lesão na parte de trás da cabeça, possivelmente provocada por um objeto cortante.

O corpo foi encontrado por volta das 11h, após uma denúncia feita ao Núcleo Integrado de Operações (NIOP). Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o local e realizaram o resgate. A vítima foi levada até as margens do rio Tocantins, próximo à Orla Encontro dos Rios, para facilitar o trabalho de remoção.

Uma equipe da Polícia Científica esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informou que está trabalhando na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias do crime, bem como na busca por possíveis responsáveis.