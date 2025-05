Operação ‘Reconecta’ devolve ao verdadeiros proprietários celulares recuperados em Belém

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis (DERDM), realiza mais uma etapa da Operação Reconecta, com a entrega de 200 telefones celulares a seus respectivos proprietários. Os aparelhos foram recuperados durante investigações que integram as ações de enfrentamento à criminalidade organizada no Estado.

A restituição dos dispositivos será feita na sede da Delegacia-Geral da Polícia Civil, em Belém. Os donos dos celulares foram previamente intimados a comparecer ao local para a devolução.

A Operação Reconecta visa coibir a receptação e a comercialização de celulares provenientes de furtos e roubos. Segundo a Polícia Civil, a estratégia tem contribuído para enfraquecer financeiramente o mercado ilegal de dispositivos móveis e aumentar a devolução dos bens às vítimas.

Somente em 2024, mais de 400 aparelhos já foram devolvidos em ações integradas com a Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e a Diretoria de Polícia do Interior (DPI).