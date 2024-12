Marinheiro é morto a tiros na Cabanagem, em Belém

Jackson Reenner Silva da Silva, de 21 anos, foi morto a tiros no início da tarde desta quinta-feira (19) na passagem Bom Jesus, localizada no bairro da Cabanagem, em Belém. Segundo a Polícia Científica, a vítima foi atingida por pelo menos oito disparos e morreu no local antes de receber socorro. Jackson era marinheiro da Marinha do Brasil.

A motivação para o crime ainda é desconhecida. De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estiveram no local, o homicídio foi cometido por dois homens que chegaram em uma motocicleta e fugiram logo após o ataque, sem deixar pistas.

A morte de Jackson atraiu curiosos à cena do crime. A área foi isolada para que os peritos realizassem a análise do corpo e coletassem vestígios que possam auxiliar nas investigações. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Em nota oficial, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios já estão atuando para identificar e localizar os suspeitos. “Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações”, afirmou o comunicado. Até o momento, as equipes policiais não divulgaram detalhes sobre possíveis ameaças que o marinheiro pudesse estar sofrendo.