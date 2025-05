Trio suspeito de aplicar golpes se passando por empresa de construção no Pará é preso no Paraná

Três pessoas foram presas em Curitiba, no Paraná, suspeitos de aplicarem golpes no Pará, se passando por uma empresa de construção. Conforme a Polícia Civil, a ação ocorreu na quinta-feira (22), em cumprimento a mandados de prisão temporária. Até o momento, o prejuízo das vítimas chega a cerca de R$ 200 mil.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de São Brás, com o apoio do efetivo da Polícia Civil paranaense. Durante as investigações, foi apurado que os suspeitos conseguiram se infiltrar em grupos profissionais ou de acadêmicos de engenharia e se passavam por empresas especializadas em serviços de construção e concretagem.

“A Polícia Civil também identificou que o trio de suspeitos criou empresas, em uma junta comercial de São Paulo, com nomes quase idênticos aos das empresas originais e abriu contas bancárias atreladas a um CNPJ. Durante a prática criminosa, os indivíduos ainda criaram ‘Call Center’, documentos técnicos de projetos e orçamentos iguais aos das empresas verdadeiras", contou o titular da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), delegado Daniel Castro.

As diligências iniciaram após a PCPA tomar conhecimento do caso. De acordo com as informações colhidas, as vítimas entravam em contato com a empresa por meio da indicação de pessoas do meio da engenharia.

"Após a obtenção do orçamento da obra, as vítimas realizavam os pagamentos iniciais com o objetivo de adquirirem os serviços combinados. Devido à demora no início dos trabalhos, as vítimas começavam a cobrar o andamento da obra, momento em que descobriam que a empresa era falsa e o valor pago estava perdido", acrescenta o titular da Seccional Urbana de São Brás, delegado Rodrigo Leão.

A ação criminosa causou um prejuízo para a primeira vítima de cerca de 10 mil reais. "Até o momento, nós conseguimos apurar movimentações bancárias ligadas ao caso que estão em torno de 200 mil reais. Além disso, nós também detectamos estabelecimento comercial que possui vínculo financeiro ligado à prática criminosa", pontuou o delegado Társio Martins, que presidiu o inquérito policial.

Através da parceria com a Delegacia de Estelionato, pertencente à Polícia Civil do Paraná, as equipes da PCPA realizaram as buscas com o objetivo de localizar e prender os indivíduos que estavam na cidade de Curitiba. Eles foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Com eles foram apreendidos aparelhos celulares, cartões bancários e documentos que serão periciados. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação criminosa. Os presos encontram-se à disposição da Justiça.