Lutador de MMA mata mulher trans em motel de Ananindeua

Uma briga violenta entre um casal no Motel Afrodite, localizado na Avenida Débora Calandrine, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, resultou em um homicídio e em outra pessoa ferida na madrugada deste sábado (1º).

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo de uma mulher transexual, ainda não identificada, foi encontrado no banheiro do quarto e acredita-se que seja da influenciadora conhecida nas redes sociais como Paola Brattcho. O homem, identificado como Yago Roger Barreira da Costa, lutador de MMA, foi encontrado ensanguentado, com cortes profundos na perna e em outras partes do corpo. A arma utilizada foi um canivete.

O homem teria ligado para a polícia informando que a mulher estava tentando esfaqueá-lo, mas a situação terminou com ela já sem vida e o companheiro com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano.

No local do crime, a Polícia Civil (PC) recolheu três aparelhos celulares iPhones, um relógio quebrado, um cordão quebrado, vários jogos de chave e a habilitação de Yago.

Em nota encaminhada à reportagem do Grupo Liberal, a PC informou que a equipe da Divisão de Homicídios (DH) fez o levantamento do local de crime e o caso será investigado pela Delegacia de Feminicídios (DEFEM).

"O autor do crime também ficou ferido e encaminhado para o hospital, onde está sob custódia", diz a nota.