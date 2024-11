VÍDEO: Casal escala portão e foge de motel para não pagar a conta

Uma das câmeras de segurança de um motel flagrou um casal escalando o portão do estabelecimento para não pagar a conta. No vídeo da fuga, que aconteceu na última quarta-feira (20/11), em Canoinhas, interior de Santa Catarina, a mulher aparece saindo do local primeiro, em seguida o homem também escala o portão e pula. Já no lado de fora do motel, os dois aparecerem correndo na rua para continuar a fuga.

Confira as imagens:

Segundo as informações dadas pelo estabelecimento, o casal chegou no motel na noite de terça-feira (19/11) e passou a noite lá até fugirem pela manhã do feriado de quarta-feira.

O gerente do motel afirmou que não pretende registrar boletim de ocorrência, assim como não quis divulgar o valor da conta que o casal deixou de pagar.

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)