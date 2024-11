Casal bate carro após fugir de motel sem pagar conta de R$ 1,2 mil

Um casal sofreu um acidente logo após sair de um motel em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Os dois são suspeitos de fugir de sem pagar a conta de R$ 1,2 mil, como informou a Polícia Militar. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira (7).

Eles estavam em um Celta que bateu contra um Onix. Uma mulher, que conduzia o carro, sofreu ferimentos graves e foi encontrada inconsciente no local, ela precisou ser entubada. O passageiro do carro sofreu fratura exposta no tornozelo. Os dois foram levados a um hospital da região.

A Polícia Militar registrou o caso como acidente de trânsito com pessoa ferida e roubo.

O motorista do Onix relatou que andava pela Rodovia Jorge Lacerda, por volta das 8h, quando o outro veículo cortou a sua frente ao sair do motel, o que provocou a colisão. O homem não se machucou.

A PM também afirmou que uma testemunha no local disse que viu o Celta saindo em alta velocidade de dentro do motel, cortando a frente do outro carro. Durante a tentativa de saída sem pagamento do motel, o casal teria danificado os portões do local com o veículo, "o que levou à abertura dos portões pelo responsável para evitar mais danos". A Polícia Militar afirmou também que a condutora ameaçou verbalmente o funcionário.

Dentro do Celta a PM encontrou objetos que teriam sido consumidos pelo casal dentro do motel. O celular da mulher que se feriu no acidente foi entregue na delegacia pela PM.