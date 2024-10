Pastor é preso após matar mulher trans em motel; entenda

O pastor Antônio dos Santos, de 45 anos, foi preso em flagrante após matar uma mulher em um quarto de motel em Santo (SP). Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito revelou ter contratado o serviço da moça, profissional do sexo, mas desistiu ao descobrir que se tratava de uma mulher trans, resultando em uma briga corporal que culminou na morte da vítima, identificada como Luane Costa.

No depoimento, o pastor contou que dirigia pela Avenida Senador Feijó e que a vítima se aproximou e ofereceu um programa por R$ 100. Já no motel, ele desistiu do serviço ao constatar que Luane era uma mulher trans.

Antônio disse que, por conta disso, Luane exigiu mais uma transferência de R$ 100 via PIX. O pastor afirmou ter feito o novo pagamento para evitar que a polícia ou a sua família fosse informadas do assunto. Casado há 25 anos e pai de três filhos, ele afirmou temer que a esposa descobrisse a traição.

De acordo com o relato, Luane pegou uma arma de choque e os dois entraram em uma luta corporal. O suspeito disse que caiu no chão e, quando percebeu que ela estava com o "braço mole", pegou a chave do quarto e a arma de choque, deixando a vítima no local.

Irmã desmente pastor

A irmã de Luane, Myllena Rios, acredita que Antônio dos Santos mentiu no depoimento. "Eles sempre vão dar essa versão de dizer que pensou que era mulher. Eles sempre procuram a gente na noite e depois vêm com essa versão. Fazem o ato, o acontecimento, depois vêm com essa versão de casado, de pensar que era mulher e é tudo mentira", disse ela ao G1.