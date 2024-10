Justiça coloca em liberdade homem preso por ejacular nas costas de vendedora de loja

Márcio Victor Ferreira, de 19 anos, foi colocado em liberdade nesta sexta-feira (25/10). Ele foi preso em flagrante ontem, após se masturbar e ejacular nas costas de uma vendedora em São Luís (MA). Em depoimento, o homem afirmou que o crime foi um desafio estabelecido por um grupo do qual ele faz parte e que tem como prática a violência contra mulheres e animais.

O autor do crime prestou depoimento e foi encaminhado para a Central de Custódia do Sistema Penitenciário do Maranhão, onde ficou à disposição da Justiça. Sob decisão de colocá-lo em liberdade provisória, a juíza afirmou que o suspeito foi posto em liberdade porque é "primário e demonstra não ser capaz de prejudicar as investigações".

O crime

O crime aconteceu durante a manhã de ontem. Márcio chegou na loja onde a vítima trabalhava e disse a ela que queria comprar roupas para crianças. Enquanto a moça virou de costas para mostrar modelos das peças disponíveis, o homem de 19 anos ejaculou nas costas e no cabelo dela. Todo o crime foi registrado por câmeras de segurança do local.

A vendedora percebeu que havia caído um líquido pegajoso em seu corpo e achou que algo tinha escorrido do teto do estabelecimento. No momento em que pediu para verificar as câmeras de segurança, na intenção de entender o que aconteceu, o homem alegou que precisava sair da loja para sacar dinheiro e não retornou. Ele foi preso horas depois, no trabalho, localizado na mesma rua onde praticou o crime.

“Ao ser interrogado sobre a motivação do crime, o autor informou que o ato foi praticado em virtude de participar de um aplicativo no qual os membros escolhem, dentre um dos membros, alguém para praticar este crime. Isso foi decidido numa eleição. Ele foi eleito no grupo para praticar o ato contra uma mulher”, relatou o delegado.