Suspeito de abusar sexualmente das sobrinhas é preso pela PC no Marajó

Um homem suspeito de estupro de vulnerável majorado foi preso pela Polícia Civil no municipio de Salvaterra, no Marajó. A ação policial ocorreu na segunda-feira (21/10). Conforme a PC, o suspeito está respondendo por ter cometido estupro de vulnerável contra as duas sobrinhas dele, no ano de 2022.

A ordem de prisão foi cumprida por agentes da Delegacia de Salvaterra. Ainda de acordo com a PC, o suspeito foi autuado durante um procedimento decorrente de depoimento especial no Fórum da cidade. Ele foi encaminhado para prestar mais esclarecimentos e aguardar os demais procedimentos do processo.

Conforme as informações sobre o caso, as duas vítimas do suspeito eram menores de idade quando o crime ocorreu. Não há muitos detalhes sobre o abuso sexual. As vítimas, após denunciarem o crime, realizaram todos os procedimentos de escuta e realização de exames para dar continuidade na apuração. Devido se tratarem de adolescentes, o caso é investigado sob segredo de Justiça.

A PC ressalta a importância da ação como um compromisso das autoridades policiais com a segurança da população e em coibir a criminalidade em todas regiões do Estado.