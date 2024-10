Suspeito de abusar sexualmente de criança de três anos é preso no Marajó

Um homem de 64 anos, que é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos, foi preso pela Polícia Militar de Gurupá, no Marajó. A ação para deter o investigado ocorreu na quarta-feira (9/10), quando a mãe da criança procurou as autoridades policiais para comunicar sobre o suposto crime.

As informações policiais dão conta que o acionamento ocorreu pelo Conselho Tutelar do município. De acordo com o que foi informado pela mãe da menina, as duas teriam se hospedado em um hotel da cidade. A mulher e a filha teriam deitado para descansar. Porém, em certo momento, a mãe da menina acordou e percebeu que a criança não estava no quarto.

Depois de procurar pelo estabelecimento, a mulher encontrou a filha na cozinha do hotel. Ainda conforme o relato, a criança estava em cima de uma mesa, usando somente um shorts. O suspeito estava junto com a menina. A mulher perguntou o que estava acontecendo e o homem respondeu que estava apenas brincando com a menina.

A mãe teria levado a filha para o quarto e perguntou o que havia acontecido. A criança então contou que havia sido abusada. Além disso, ainda havia indícios do abuso no corpo da menina. Assim, a mulher fez a denúncia na delegacia. Imediatamente o homem foi detido e enviado para prestar esclarecimentos. A criança foi submetida a exames para verificar o suposto abuso sexual.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem, de 64 anos foi apresentado na Delegacia de Gurupá por policias militares e autuado por estupro de vulnerável. O idoso foi ouvido e permanece à disposição da Justiça.