Suspeito de abusar sexualmente das netas da companheira é preso no Marajó

Um homem, que não terá a identidade revelada conforme determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi preso siuspeito de estupro de vulnerável majorados contra as netas da companjeira, no município de Muaná, no marajó. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu no sábado (17/08). As vítimas têm 9 e 10 anos de idade e viviam com familiares no Distrito de São Miguel do Pracuúba.

As informações policiais são que os dois crimes são caracterizados como continuidade delitiva. As investigações dos agentes revelaram que os abusos sexuais eram realizados quando as crianças estavam na casa da avó. Depois dos casos serem denunciados, as vítimas foram direcionadas para a escuta especializada, realizada por uma equipe qualificada. No local, as crianças detalham como ocorriam os abusos e ainda passaram por exames periciais adequados.

Devido a gravidade dos fatos, a equipe policial solicitou o mandado de prisão junto à Vara Única de Muaná, que foi cumprido. Em conjunto com a Guarda Municipal, o homem foi conduzido até a unidade policial e segue à disposição do Poder Judiciário.