Jovem pula de carro em movimento para escapar de tentativa de abuso por motorista de aplicativo

Na última segunda-feira (14), uma jovem de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro enquanto realizava uma viagem de aplicativo entre Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e São Matheus, na Zona Leste da capital paulista. Durante o trajeto, a jovem foi forçada a pular do carro em movimento para escapar do motorista, que tentou abusá-la. O caso foi divulgado pelo G1.

De acordo com a vítima, que viajava inicialmente com uma amiga, o motorista do aplicativo 99 Táxi começou a fazer comentários abusivos e elogios impróprios assim que deixou a primeira passageira no bairro de Guaianases. O motorista, após insistir para que a jovem fosse para o banco da frente, desviou o trajeto para uma rua deserta e cercada por árvores.

Em áudios gravados pela própria jovem, é possível ouvir as investidas do motorista. "Você gosta de homem mais maduro ou mais jovem? Você tem que se valorizar, é um pedaço de mau caminho", disse ele.

Assustada, a vítima notou que o homem havia desviado a rota e, quando ele colocou a mão em sua perna, tomou a decisão de abrir a porta do veículo e pular, mesmo com o carro em movimento.

VEJA MAIS

A jovem caiu em um barranco e ficou com diversos ferimentos. Apesar das dores, conseguiu fugir do local e buscou ajuda em um condomínio nas proximidades. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela chegou machucada e foi socorrida por um morador.

Em nota, a 99 lamentou o ocorrido e informou que, assim que soube do caso, bloqueou o motorista da plataforma. A empresa também afirmou que uma equipe especializada entrou em contato com a passageira para oferecer acolhimento, auxílio com despesas médicas e apoio psicológico.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)