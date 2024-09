Tentativa de estupro e invasão de domicílio terminam com prisão em Parauapebas

Uma tentativa de estupro e invasão de domicílio no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, no sudeste do Pará, resultou na prisão de Leonardo Ferreira do Nascimento, de 32 anos, na tarde de sexta-feira, 6. O caso ocorreu nas proximidades de um bar da região e mobilizou moradores da área, que agiram antes da chegada da polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição composta pelo cabo Lázaro e o soldado Guiaro, foi acionada após relatos de que um homem estava agredindo uma mulher na rua. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Leonardo já imobilizado por moradores, que utilizaram cordas para amarrá-lo.

A vítima relatou que o suspeito havia invadido sua residência e tentado estuprá-la. Desesperada, ela conseguiu fugir para a casa de ​um vizinho. No entanto, o agressor a seguiu até lá, sendo contido por moradores que, em um esforço coletivo, o imobilizaram até a chegada dos policiais.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas. Testemunhas relataram que Leonardo estava agressivo e alterado no momento da prisão. Apesar das tentativas, o vizinho que ajudou a conter o suspeito não compareceu à delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil segue investigando o caso.