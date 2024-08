Casal se recusa a pagar conta de motel e vai parar na delegacia

Após passar mais de 24 horas em um motel, um casal tentou sair do estabelecimento sem pagar e foram parar em uma delegacia. A situação ocorreu na noite da última segunda-feira (20), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz de 18 anos, e uma moça de 20 foram detidos após uma funcionária do motel acionar a Polícia Militar após o casal insistir em sair do local sem fazer o pagamento depois de mais um dia de estadia.

Segundo a funcionária, o jovem dizia que estava tentando conseguir o dinheiro, mas como não efetuou o pagamento, o segurança do motel foi chamado e, neste momento, o rapaz a ameaçou.

Com a chegada dos policiais, o casal alegou que haviam explicado errado os valores das horas oferecidas pelo estabelecimento para eles. Diante das diferentes versões e falta de pagamento dos consumidores, todas as partes foram encaminhadas para a Delegacia de Pronto Atendimento, onde o caso foi registrado como ameaça e fraude.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)