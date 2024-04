Em Campo Grande (MT) motel por minuto faz sucesso; saiba o motivo

Um motel inaugurado há pouco mais de um mês vem fazendo sucesso em Campo Grande (MT) e atraindo a curiosidade das pessoas. O Motel Por Minuto, que tem como mote o pagamento de R$ 1 por minuto em um dos 12 quartos do local, instalou uma placa de propaganda no canteiro central da Avenida Euler de Azevedo.

A seta aponta para o estabelecimento e oferece uma promoção de inauguração: os casais que pagarem por 120 minutos, ganham 10 horas de cortesia.

“A pessoa que pagar R$ 120 no momento da entrada – pode ser de manhã, à tarde ou à noite – ganha mais 10h de permanência”, explica o proprietário, Ênio José de Lima.



Apesar de toda a propaganda, as “rapidinhas” têm um tempo mínimo de duração. O cliente deve permanecer no quarto por pelo menos 20 minutos. O valor mínimo é para que o estabelecimento possa cobrir as despesas com higienização e manutenção dos quartos.