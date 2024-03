Ex-mulher de Buda, do BBB 24, é vista saindo de motel com homem misterioso

A professora Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, foi vista na manhã desta quinta-feira (28) deixando um motel em São Paulo acompanhada de um homem misterioso. Depois de anunciar que já está dando entrada no divórcio, após o capoeirista flertar com Pitel, a influenciadora surgiu ao lado de um "suposto affair" na saída do estabelecimento.

Na internet, vários internautas estão criticando a foto de Camila e do suposto novo companheiro. Nos comentários, algumas pessoas deixaram claro que tudo se trata de jogada de marketing da professora. "Saiu do motel andando? Queria ser flagrada mesmo", escreveu um. "Quem vai adivinhar quando a pessoa vai para o motel para ir tirar foto? No motel? Parecendo armado para ficar na mídia", disse outro.

Divórcio

Recentemente, por meio de sua assessoria jurídica, representada pela advogada e ex-BBB Adélia Soares, a professora deu detalhes sobre o futuro da relação com Buda.

“Camila já optou pelo divórcio, diante de toda a situação. Mas é uma decisão de foro íntimo. Eles eram casados no papel. Ela recebeu uma notificação extrajudicial, sim. Ela é a procuradora do Lucas. Ele a deixou assim ao entrar para o programa, até porque, ela era a esposa dele, ma as as redes do Lucas já estão em poder da família, que contratou até uma empresa para cuidar do perfil dele”, ressaltou.