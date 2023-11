Homem foge sem pagar conta de motel e deixa dívida de R$ 551 para o amigo, em Barcarena

Um grupo de jovens provocou um tumulto em um motel de Barcarena por se recusar a pagar a conta de R$ 551,00. O caso ocorreu por volta da meia-noite da última sexta-feira (4). Um jovem e o amigo, acompanhados por duas outras mulheres, desfrutaram do quarto, mas ao final não realizaram o pagamento ao estabelecimento. As informações são do Sistema Floresta.

Segundo as informações da polícia, para se livrar da situação, o homem que teria levado as demais pessoas buscou uma saída inusitada para se livrar da dívida: ele pulou o muro do motel na tentativa de escapar. Após a fuga do outro jovem, em meio à situação, os jovens iniciaram um tumulto no quarto alugado e se recusaram a pagar a conta. Eles teriam iniciado um "quebra-quebra" no quarto, causando prejuízos ao estabelecimento.

A polícia precisou ser acionada para controlar a situação. Agentes do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) estiveram no local. O outro homem que foi deixado no motel — junto às mulheres —, contou à polícia que o amigo fugiu para não dividir a conta. Por causa disso, alguns bens deles ficaram penhorados como forma de pagamento da dívida, como foi informado no local. Assim que eles pagarem a conta, os pertences serão devolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Militar e à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno. O estabelecimento também chegou a ser contatado para esclarecer o tumulto, sem sucesso.