Rato morde mulher em motel durante aniversário de namoro; casal foi indenizado por danos morais

Uma mulher recebeu um “carinho” inusitado durante a comemoração do aniversário de namoro: uma mordida no pé dada por um rato. O casal comemorava a data no Motel Le Monde, em Belo Horizonte (MG), no dia 14 de janeiro do ano passado, quando passou pelo susto. O episódio resultou em uma indenização de R$ 2 mil por danos morais.

VEJA MAIS

O casal estava dormindo na cama de uma suíte do motel, por volta de 1h, quando a jovem despertou ao sentir uma “queimação” no dedinho do pé. Ao acender a luz, os dois observaram que o pé estava ferido e se depararam com um rato na parede do quarto.

Eles procuraram atendimento de urgência e conseguiram fotografar o animal para usar como prova.

Processo judicial

A defesa da vítima alegou que a mulher passou por momentos de medo, já que o animal é transmissor de doenças graves.

A administração do motel, por outro lado, alegou que não era possível comprovar que o casal esteve hospedado no estabelecimento naquela noite, por não ser parte do procedimento fazer cadastro dos clientes. No entanto, mensagens por meio de aplicativo mostraram uma conversa entre a vítima e a administração do motel, onde a equipe isentava o pagamento do pernoite do casal por conta do incidente.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)