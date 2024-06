No Dia dos Namorados, mulher flagra companheiro saindo de motel com suposta amante

Uma mulher viveu uma situação inesperada na madrugada desta quarta-feira (12/06), Dia dos Namorados, na avenida Jorge Amado, em Salvador. Ela flagrou o companheiro saindo de um motel acompanhado de uma suposta amante.

O flagrante, registrado em vídeo, mostra a mulher parada em frente ao carro do companheiro, impedindo a passagem do veículo. Dentro do carro, o marido estava na companhia de outra mulher, que seria sua amante. As imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram a cena. “Flagrou o marido saindo do motel, no Dia dos Namorados. O bicho tá pegando”, comentou uma pe​ssoa que estava no local.

