Mototaxista é condenado a 28 anos de prisão por feminicídio

O mototaxista Samuel Ferreira da Silva foi condenado a 28 anos de prisão nesta quinta-feira (13/02) por assassinar Rayana Rocha Thomás, com 22 facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, em Belém. O julgamento ocorreu em Belém presidido pelo juiz Edmar Silva Pereira. A qualificadora do crime com feminicídio foi aceita pelos jurados.

O condenado teve a pena reduzida em menos dois anos, restando ainda 26 anos a cumprir a pena em regime inicial fechado.

O crime ocorreu no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho de 2023, quando Rayana Rocha Thomás, de 25 anos, foi morta com 22 facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira.

Na época do crime, a família de Rayana informou que Samuel, que trabalhava como mototaxista, não era conhecido pelos parentes. Eles não sabiam qual era a relação dele com a vítima, nem há quanto tempo ela ocorria, ou a motivação do crime.

A perícia da Polícia Científica definiu o crime como brutal e que Samuel tinha a intenção de matar Rayana. A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada por um funcionário, que ouviu gritos de socorro da vítima. Ao chegar no local, a corporação encontrou o casal caído no chão. Rayana morreu no local e Samuel foi encaminhado para o hospital com ferimentos no tórax.

Moradores vizinho ao motel relataram na época, que era possível ouvir os gritos da vítima até o momento em que os policiais chegaram. A vítima pedia socorro e implorava para não morrer.