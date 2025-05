Jovem morre após acidente de moto em cruzamento no bairro Santo Antônio, em Itaituba

Uma mulher identificada como Elane Maia Caldeira, de 26 anos, morreu na madrugada deste sábado (24/05), após um acidente de trânsito registrado no cruzamento da travessa São José com a 34ª Rua, no bairro Santo Antônio, município de Itaituba, sudoeste do Pará. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Instituto Médico Legal (IML).

VEJA MAIS

Segundo informações iniciais, a vítima pilotava uma motocicleta modelo Honda Biz, de cor vermelha, quando perdeu o controle do veículo e caiu. Com a queda, ela bateu a cabeça no asfalto e morreu ainda no local. O impacto teria sido decisivo para o óbito, de acordo com os relatos de moradores que acionaram o socorro.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar ao local do acidente, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. O óbito foi constatado ainda na via. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à ocorrência e comunicar os familiares da jovem.

A Polícia Civil e o IML também estiveram no local para os procedimentos legais, incluindo a remoção do corpo e o início da investigação que busca esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas que levaram à queda da motocicleta.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou posicionamentos da Polícia Militar e da Polícia Civil do Pará sobre o andamento das investigações. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno oficial dos órgãos consultados.