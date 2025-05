Homem é morto a tiros no bairro da Paz, em Itaituba, na madrugada deste sábado

Um homicídio foi registrado, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na madrugada deste sábado (24). A vítima foi identificada Marlison Eduardo Cunha Rodrigues, de 26 anos. Baleado, ele morreu no local.

O crime ocorreu na Segunda Travessa do bairro da Paz. Ainda segundo o Giro Portal, policiais militares receberam a informação de que o autor dos disparos é um vizinho da vítima. Durante as buscas, os militares localizaram o suspeito, escondido em um terreno baldio nos fundos de uma residência, no bairro São Francisco.

VEJA MAIS:

O suspeito foi encontrado na companhia de outro homem, que, ainda segundo essas primeiras informações, também poderia estar envolvido no homicídio. Ambos foram conduzidos à 19ª Seccional de Polícia Civil, onde, ainda segundo a Polícia Militar, o principal suspeito confessou a autoria dos disparos. A motivação do crime é desconhecida.

Em nota, divulgada na manhã deste sábado, a Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Seccional de Itaituba, onde foi preso em flagrante pelo crime de homicídio.