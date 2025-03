Homem é suspeito de matar o próprio irmão a facadas e ferir a mãe em Itaituba

Um vigilante identificado como Bráulio Monteiro Santos, de 36 anos, foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (9/3), na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. O principal suspeito do crime é o próprio irmão da vítima, chamado Daniel Santos, de 30 anos, que está foragido. No momento do crime, a mãe do suspeito tentou impedir o homicídio e também foi ferida com golpes de faca. A mulher foi socorrida ao Hospital Municipal.

Conforme as informações policiais, vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros por volta de 4h para socorrer as vítimas na travessa 13 de Maio, entre a 15ª e 16ª rua, no bairro Bela Vista. Quando os socorristas chegaram ao local, constataram o óbito de Bráulio por golpes de arma branca na região da cabeça. A Polícia Militar foi chamada para dar apoio na situação. Vizinhos relataram o ocorrido e informaram que o suspeito do crime estaria em surto.

As testemunhas contaram que o assassinato teria ocorrido após uma discussão entre os dois irmãos. Inicialmente, eles estariam consumindo bebidas em uma conveniência e ocorreu um desentendimento. Momentos depois, os dois foram para a casa onde moravam e a situação piorou. Durante a briga, Marlúce, ao ver o filho sendo ferido pelo outro, correu para tentar impedir o crime. No entanto, ela foi esfaqueada por Daniel na região do pescoço e ombro. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe após dar entrada no hospital. Depois do crime, o suspeito saiu do local e não foi mais visto. A Polícia Científica esteve no imóvel para realizar a perícia no local e a remoção do corpo.

De acordo com informações do Portal Plantão 24h, familiares contaram que, em 2019, Daniel foi preso por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Nesse mesmo ano, ele teria sido apontado como o autor de um golpe de facão que feriu na cabeça o sobrinho de 10 anos. Segundo depoimentos dos parentes, o suspeito apresenta surtos psicóticos, mas não possui laudo médico que comprove o estado psiquiátrico.