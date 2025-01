Homem é esfaqueado e morto em Itaituba; ex-cunhado é o principal suspeito

Marenilson Sousa Sau Munduruku, de 25 anos, morreu após ser esfaqueado em frente a uma casa na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (1º/01), no bairro Jardim das Araras. Conforme as informações policiais, o ex-cunhado da vítima é apontado como o principal suspeito do caso.

As informações da Polícia Militar são que uma viatura foi acionada para verificar um caso de esfaqueamento por volta de 22h30, próximo à Aldeia do Mangue. Ao chegarem no local, encontraram Marenilson desacordado e ferido no chão, em frente a uma casa. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrer a vítima, mas quando os militares chegaram somente constataram o óbito.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Científica. Os militares foram informados no local que Marenilson teria tentado invadir a casa da ex-companheira que vive no local. Eles estavam separados há alguns meses e o homem não aceitava o fim do relacionamento. O ex-cunhado da vítima estava no local e, segundo os relatos coletados pela PM, teria desferido os golpes de faca. Após o crime, o suspeito fugiu do local e levou a faca.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e remoção do corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional de Itaituba apura o homicídio. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas", comunicaram.